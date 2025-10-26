ua en ru
Ночной обстрел Киева: россияне попали дроном в дом, обломки упали на высотку

Воскресенье 26 октября 2025 03:02
UA EN RU
Ночной обстрел Киева: россияне попали дроном в дом, обломки упали на высотку Фото: последствия атаки уточняются (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 26 октября атаковали дронами Киев. В результате вражеского обстрела известно о попадании в дом и падении обломков дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и канал начальника КГВА Тимура Ткаченко.

В частности, этой ночью в 02:27 в столице прозвучала тревога, после чего в Киеве была слышна серия взрывов и работа ПВО. Известно, что последствия есть в Деснянском и Оболонском районах города.

"В Деснянском районе попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.

Позже он написал, что в этом же районе, но по другому адресу, произошло падение обломков на 16-этажный дом. В свою очередь Ткаченко тоже написал о падении обломков на крышу многоэтажки.

Обновлено в 03:07

"В Оболонском районе обломками повреждена крыша многоэтажки. Информация уточняется", - сообщил Ткаченко.

Обновлено в 03:20

Начальник КМВА Тимур Ткаченко написал, что в Деснянском районе на одной из локаций пожар. В частности, горит многоквартирный жилой дом.

По другому адресу выбило окна взрывной волной.

Пострадавшие

По состоянию на 03:33 Ткаченко сообщил, что в результате вражеской атаки пострадал ребенок. Его госпитализировали.

Позже начальник КМВА добавил, что количество пострадавших возросло до трех, а затем до пяти человек. Среди них - двое детей.

Обновлено в 03:59

"На данный момент известно о 12 пострадавших от вражеской атаки. Среди них - 4 ребенка", - сообщили в КМВА.

Обновлено в 04:30

В КМВА сообщили, что количество пострадавших возросло до 14, но на данный момент уже известно о 26 пострадавших. Шестеро из них - это дети.

Обстрел Киева

Напомним, что россияне в последнее время чаще начали атаковать Киев, применяя для атак дроны и ракеты.

Так, в ночь на 25 октября враг нанес серию ударов баллистикой по столице. В результате вражеского обстрела пострадали три района - Днепровский, Деснянский и Дарницкий.

Известно, что из-за атаки РФ были повреждены окна в жилых домах, детском саду, уничтожены магазин, продовольственные склады, а также автомобили.

Кроме того, пострадали 9 человек. Трех из них медики госпитализировали в медицинские учреждения.

