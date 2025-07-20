Нічна атака по Запоріжжю: є поранений, зруйновано будинки

Російська армія у ніч на неділю, 20 липня, завдала удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Є постраждали та руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка. Також сталась пожежа у будинку, є пожежі на відкритій території.
"Внаслідок атаки БпЛА пошкоджені приватні будинки. Сталося кілька займань. Дістала поранень одна людина. Інші наслідки встановлюються" - написав Федоров.
Російські війська регулярно завдають ударів по Запоріжжю та області, використовуючи дрони, ракети та інші засоби ураження. Унаслідок цих атак у регіоні постійно фіксуються руйнування, повідомляється про поранених, а подекуди - й загиблих.
Сьогодні вночі росіяни двічі атакували Запоріжжя та область. Спочатку, близько 23:00 окупанти вдарили дронами, а вже о 01:30 було застосовано балістику.
Варто нагадати, що масована атака дронів на Запорізьку область сталася в ніч з 14 на 15 липня. Повітряна тривога в регіоні безперервно лунала понад 16 годин.
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