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Ночная атака по Запорожью: есть раненый, разрушены дома

Иллюстративное фото: в Запорожье есть раненый в результате атаки 20 июля (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на воскресенье, 20 июля, нанесла удар по Запорожью и Запорожскому району. Есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки ранен мужчина. Также произошел пожар в доме, есть пожары на открытой территории.

"В результате атаки БпЛА повреждены частные дома. Произошло несколько возгораний. Получил ранения один человек. Другие последствия устанавливаются", - написал Федоров.

Ночная атака россиян

Российские войска регулярно наносят удары по Запорожью и области, используя дроны, ракеты и другие средства поражения. В результате этих атак в регионе постоянно фиксируются разрушения, сообщается о раненых, а иногда - и погибших.

Сегодня ночью россияне дважды атаковали Запорожье и область. Сначала, около 23:00 оккупанты ударили дронами, а уже в 01:30 была применена баллистика.

 

Стоит напомнить, что массированная атака дронов на Запорожскую область произошла в ночь с 14 на 15 июля. Воздушная тревога в регионе непрерывно звучала более 16 часов.

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