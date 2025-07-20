Ночная атака по Запорожью: есть раненый, разрушены дома

По предварительным данным, в результате вражеской атаки ранен мужчина. Также произошел пожар в доме, есть пожары на открытой территории.

"В результате атаки БпЛА повреждены частные дома. Произошло несколько возгораний. Получил ранения один человек. Другие последствия устанавливаются", - написал Федоров.

Ночная атака россиян

Российские войска регулярно наносят удары по Запорожью и области, используя дроны, ракеты и другие средства поражения. В результате этих атак в регионе постоянно фиксируются разрушения, сообщается о раненых, а иногда - и погибших.

Сегодня ночью россияне дважды атаковали Запорожье и область. Сначала, около 23:00 оккупанты ударили дронами, а уже в 01:30 была применена баллистика.