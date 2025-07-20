У Запоріжжі прогриміли вибухи на тлі загрози балістики

У Запоріжжі в ніч на 20 липня прогриміли вибухи на тлі ударів російської балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА .

Незадовго до цього він повідомив, що в районі області зафіксовано безпілотники типу "Шахед".

"Вибухи в Запорізькій області. До відбою залишайтеся в безпечних місцях", - повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Атака дронів на Харків

У ніч на 15 липня РФ вдарила по Харкову дронами "Шахед". У місті прогриміли десятки вибухів. У підсумку, три людини постраждали внаслідок вибухів.

11 липня через атаку постраждала щонайменше одна людина.

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