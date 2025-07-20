ua en ru
Нд, 20 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Запоріжжі прогриміли вибухи на тлі загрози балістики

Неділя 20 липня 2025 01:26
UA EN RU
У Запоріжжі прогриміли вибухи на тлі загрози балістики Фото: вибухи в Запоріжжі через загрозу балістики (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

У Запоріжжі в ніч на 20 липня прогриміли вибухи на тлі ударів російської балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"Вибухи в Запорізькій області. До відбою залишайтеся в безпечних місцях", - повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Незадовго до цього він повідомив, що в районі області зафіксовано безпілотники типу "Шахед".

Атака дронів на Харків

У ніч на 15 липня РФ вдарила по Харкову дронами "Шахед". У місті прогриміли десятки вибухів. У підсумку, три людини постраждали внаслідок вибухів.

11 липня через атаку постраждала щонайменше одна людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Біля Запорізької АЕС піднявся стовп густого диму: що відомо
Біля Запорізької АЕС піднявся стовп густого диму: що відомо
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні