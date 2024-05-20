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Нічна атака на Україну. Сили ППО знищили усі 29 "Шахедів"

Понеділок 20 травня 2024 08:21
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Нічна атака на Україну. Сили ППО знищили усі 29 "Шахедів" Фото: Сили ППО знищили усі 29 "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уночі, 20 травня, росіяни вдались до чергової нічної атаки проти України. Протиповітряній обороні (ППО) удалось знищити усі запущені ворогом БпЛА типу Shahed-131/136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука.

Під час обстрілу ворог атакував Харківську область балістичною ракетою "Іскандер-М", а також запустив 29 "Шахедів" із районів Приморсько-Ахтарську, а також Курську.

До відбиття атаки були залучені:

  • винищувальна авіація;
  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом було знищено 29 "Шахедів" у:

  • Одеській;
  • Миколаївській;
  • Полтавській;
  • Львівській областях.

Нічна атака на Україну. Сили ППО знищили усі 29 &quot;Шахедів&quot;

Фото: Сили ППО знищили усі 29 "Шахедів" (t.me/kpszsu)

Масовані удари Росії

Останні місяці ворог посилив удари по території України. Здебільшого під прицілом терористів енергетична інфраструктура країни. Через це питання посилення ППО стало гострішим.

Зокрема інколи в областях вводять графіки погодинних відключень. Очікується, що обмеження, сьогодні, 20 травня, діятиме для промислових й побутових споживачів з 18:00 по 24:00.

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