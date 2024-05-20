Нічна атака на Україну. Сили ППО знищили усі 29 "Шахедів"

Уночі, 20 травня, росіяни вдались до чергової нічної атаки проти України. Протиповітряній обороні (ППО) удалось знищити усі запущені ворогом БпЛА типу Shahed-131/136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука.

Під час обстрілу ворог атакував Харківську область балістичною ракетою "Іскандер-М", а також запустив 29 "Шахедів" із районів Приморсько-Ахтарську, а також Курську.

До відбиття атаки були залучені:

винищувальна авіація;

зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил;

мобільні вогневі групи Сил оборони України;

підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом було знищено 29 "Шахедів" у:

Одеській;

Миколаївській;

Полтавській;

Львівській областях.

Фото: Сили ППО знищили усі 29 "Шахедів" (t.me/kpszsu)

Масовані удари Росії

Останні місяці ворог посилив удари по території України. Здебільшого під прицілом терористів енергетична інфраструктура країни. Через це питання посилення ППО стало гострішим.

Зокрема інколи в областях вводять графіки погодинних відключень. Очікується, що обмеження, сьогодні, 20 травня, діятиме для промислових й побутових споживачів з 18:00 по 24:00.