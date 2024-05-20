Ночная атака на Украину. Силы ПВО уничтожили все 29 "Шахедов"
Ночью, 20 мая, россияне прибегли к очередной ночной атаке против Украины. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить все запущенные врагом БпЛА типа Shahed-131/136.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука.
Во время обстрела враг атаковал Харьковскую область баллистической ракетой "Искандер-М", а также запустил 29 "Шахедов" из районов Приморско-Ахтарска, а также Курска.
К отражению атаки были привлечены:
- истребительная авиация;
- зенитные ракетные подразделения Воздушных сил;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины;
- подразделения радиоэлектронной борьбы.
Всего было уничтожено 29 "Шахедов" в:
- Одесской;
- Николаевской;
- Полтавской;
- Львовской областях.
Фото: Силы ПВО уничтожили все 29 "Шахедов" (t.me/kpszsu)
Массированные удары России
Последние месяцы враг усилил удары по территории Украины. В основном под прицелом террористов энергетическая инфраструктура страны. Поэтому вопрос усиления ПВО стал более острым.
В частности иногда в областях вводят графики почасовых отключений. Ожидается, что ограничения, сегодня, 20 мая, будут действовать для промышленных и бытовых потребителей с 18:00 по 24:00.
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