У Києві працює ППО по ворожих цілях. Пролунали вибухи

У Ківі на тлі повітряної тривоги через ворожі ударні дрони йде робота протиповітряної оборони по цілях противника, у столиці пролунали звуки вибухів уночі 2 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Мешканців столиці закликають залишатися у укриттях, не знімати та не викладати в інтернеті роботу ППО.

"Київ - працює ППО! Перебувайте в укриттях!" - йдеться в оголошенні.

Про роботу протиповітряної оборони також повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Аналогічна ситуація - й у Київській області.

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працює ППО", - поінформували у Київській обласній військовій адміністрації.

Громадян просять дотримуватись інформаційної гігієни, а також не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Згодом були скасовані загрози ворожих повітряних атак в інших областях, натоміть у Київській області та столиці досі лунає тривога, й працює ППО.

Скасування тривоги

Близько 03:20 у столиці та Київській області було скасовано повітряну тривогу.

У Київській МВА закликали жителів столиці уважно стежити за повідомленнями та у разі оголошення тривоги повернутися до укриття.

У командуванні ПС ЗСУ підтвердили скасування і зазначили, що наша протиповітряна оборона відпрацювала по цілях противника. Дані про результати будуть оголошені пізніше.

Нічна повітряна атака 2 липня

Цієї ночі РФ знову завдала повітряної атаки по Україні, й у багатьох областях були оголошені повітряні тривоги. Сирени зазвучали близько опівночі спочатку на півдні країни, а згодом і в інших регіонах.

У Повітряних силах поінформували про загрозу атак противника як за допомогою ударних дронів, так і ракет, в тому числі й балістичного типу.

Нагадаємо, що минулого разу ворожа повітряна атака була в ніч проти 30 червня, і тоді сили ППО ЗСУ збили 10 дронів-камікадзе ворога.

Раніше в Повітряних силах підсумували дані за минулий місяць, та поінформували, що протягом червня наша протиповітряна оборона приземлила більше 150 "Шахедів" й 140 крилатих ракет.