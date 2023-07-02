У Києві працює ППО по ворожих цілях. Пролунали вибухи
У Ківі на тлі повітряної тривоги через ворожі ударні дрони йде робота протиповітряної оборони по цілях противника, у столиці пролунали звуки вибухів уночі 2 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
Мешканців столиці закликають залишатися у укриттях, не знімати та не викладати в інтернеті роботу ППО.
"Київ - працює ППО! Перебувайте в укриттях!" - йдеться в оголошенні.
Про роботу протиповітряної оборони також повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Аналогічна ситуація - й у Київській області.
"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працює ППО", - поінформували у Київській обласній військовій адміністрації.
Громадян просять дотримуватись інформаційної гігієни, а також не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Згодом були скасовані загрози ворожих повітряних атак в інших областях, натоміть у Київській області та столиці досі лунає тривога, й працює ППО.
Скасування тривоги
Близько 03:20 у столиці та Київській області було скасовано повітряну тривогу.
У Київській МВА закликали жителів столиці уважно стежити за повідомленнями та у разі оголошення тривоги повернутися до укриття.
У командуванні ПС ЗСУ підтвердили скасування і зазначили, що наша протиповітряна оборона відпрацювала по цілях противника. Дані про результати будуть оголошені пізніше.
Нічна повітряна атака 2 липня
Цієї ночі РФ знову завдала повітряної атаки по Україні, й у багатьох областях були оголошені повітряні тривоги. Сирени зазвучали близько опівночі спочатку на півдні країни, а згодом і в інших регіонах.
У Повітряних силах поінформували про загрозу атак противника як за допомогою ударних дронів, так і ракет, в тому числі й балістичного типу.
Нагадаємо, що минулого разу ворожа повітряна атака була в ніч проти 30 червня, і тоді сили ППО ЗСУ збили 10 дронів-камікадзе ворога.
Раніше в Повітряних силах підсумували дані за минулий місяць, та поінформували, що протягом червня наша протиповітряна оборона приземлила більше 150 "Шахедів" й 140 крилатих ракет.
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