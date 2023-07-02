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Ночная атака на Украину: силы ПВО сбили 11 воздушных целей

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Воскресенье 02 июля 2023 09:31
Ночная атака на Украину: силы ПВО сбили 11 воздушных целей Фото: силы ПВО сбили 11 воздушных целей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 3 июля российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами типа "Shahed" и крылатыми ракетами "Калибр". Все воздушные цели были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал воздушных сил.

Как пишут Воздушные силы, пуски восьми "Shahed" осуществлялись с юго-восточного направления, а трех крылатых ракет "Калибр" - с Черного моря.

ПВО работала в разных регионах Украины, в частности в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр".

"Все воздушные цели - 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 3 крылатые ракеты "Калибр" уничтожены!", - пишет пресс-служба.
Ночная атака на Украину: силы ПВО сбили 11 воздушных целей

Фото: силы ПВО сбили 11 воздушных целей (t.me/kpszsu)

Ночная атака на Украину

Этой ночью Российская Федерация в очередной раз попыталась нанести воздушную атаку по территории Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Сирены зазвучали около полуночи на юге страны, а позже распространились и на другие регионы. В Воздушных силах предупредили об угрозе.

В Киеве и области во время воздушной тревоги можно было услышать работу ПВО. Гражданских призвали оставаться в укрытии и не снимать работу военных.

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