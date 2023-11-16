UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічна атака на Україну: сили ППО "приземлили" 16 безпілотників

Фото: сили ППО "приземлили" 16 безпілотників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 16 листопада російські терористи атакували Україну 18-ма ударними БпЛА типу Shahed. Протиповітряна оборона приземлила 16 ворожих безпілотинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗС України.

Атаку було здійснено з південно-східного напрямку - російського Приморсько-Ахтарську. 

Під час атаки в багатьох областях України було оголошено про повітряну тривогу, зокрема працювала протиповітряна оборона. 

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників", - пише пресслужба. 

Для захисту було задіяно: 

  • підрозділи мобільних вогневих груп; 
  • винищувальну авіацію; 
  • зенітні ракетні підрозділи. 

Також увечері 15 листопада над Полтавською областю було знищено керовану авіаційну ракету Х-59 . 

"Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо без жертв та постраждалих", - додає пресслужба. 

Фото: сили ППО "приземлили" 16 безпілотників (t.me/kpszsu/) 

Нічна атака у ніч на 16 листопада 

Цієї ночі у Харківській області пролунали вибухи. Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку. 

Згідно з даними місцевої влади,  "приліт" був у Чугуївському районі. Чули не менше семи вибухів. За словами голова ОВА Харківської області Олега Синєгубова, попередньо ворог атакував місто з ЗРК С-300. 

"В місті пошкоджено будівлі закладу освіти та приватний житловий будинок. Попередньо, без постраждалих", - додав Синєгубов. 

Ранкова атака 16 листопада 

Зранку російські терористи з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, "Шахеди". Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області.

Пізніше в регіоні пролунали вибухи через роботу ППО. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігнат підтвердив інформацію про атаку "Шахедів". Він закликав жителів, особливо міста Старокостянтинів, залишатися в укриттях до відбою тривоги. Загалом ворог запустив не менше 10 БпЛА

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація