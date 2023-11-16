У Хмельницькій області вибухи, працює ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у Facebook.

"Жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 6:38. Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку у Хмельницькій та Чернівецькій областях. За даними військових, у напрямку вказаних областей рухається група ударних дронів, жителів Старокостянтинова закликали залишатися в укриттях.

О 8:10 повітряну тривогу оголосили у столиці, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Військові повідомили про загрозу застосування балістики у північних регіонах (о 8:21 був оголошений відбій).

Карта повітряних тривог станом на 8:12

Оновлено о 8:30

У Чернівецькій та Вінницькій області скасували повітряну тривогу. Небезпека залишається для Хмельницької області.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив, що Хмельницьку область атакують дрони.

"Повітряна тривога залишається в нас у трьох центрально-західних областях: Чернівецька, Хмельницька, Вінницька область. Старокостянтинів, хочу нагадати, щоб залишалися в укриттях. Тому що ще є "Шахеди" у небі. Один або декілька, але небезпека в цій області ще не скасована, тому працює ППО", - сказав він.

Додамо, що у Старокостянтинові Хмельницької області знаходиться аеродром. Російські окупанти вже не раз намагалися атакувати авіаційну бузу дронами, ракетами та навіть аеробалістичними "Кинджалами".

Нічні обстріли України

У ніч на 16 листопада у Харківській області пролунали вибухи. Повітряні Сили ЗСУ оголосили ракетну небезпеку.

За даними місцевої влади, "приліт" був у Чугуївському районі. Там чули не менше семи вибухів. Поки детальної інформації про наслідки атаки немає. Але влада наголошує, що поранених немає.