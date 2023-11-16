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В Харківській області пролунали звуки вибухів

Четвер 16 листопада 2023 00:11
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В Харківській області пролунали звуки вибухів Фото: в Харківській області пролунали звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 16 листопада в Харківській області пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він закликав жителів міста та області перебувати в укриттях. До цього о 00:04 Повітряні Сили ЗСУ оголосили про ракетну небезпеку в Харківській області. В ту ж хвилину місцеві пабліки повідомили про два вибухи в області.

Як повідомляє Суспільне, росіяни атакували Чугуївській район. Начальник районної військової адміністрації Сергій Лободенко повідомив, що станом на 00:40 інформації про поранених серед цивільних немає. За його словами, нині екстрені служби розшукують місця влучань. За попередньою інформацією, місцеві жителі чули не менше семи вибухів.

Обстріли Харківської області

Російські окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення.Восени минулого року українські військові звільнили майже всю територію Харківської області. Проте після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область.

Нещодавно окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Також російська армія скинула вибухівку на автомобіль поліції у Харківській області. У цей момент правоохоронці їхали затримувати колаборантів.

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