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Нічна атака на Україну: сили ППО "приземлили" 14 "шахедів"

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уночі 23 вересня російські терористи атакували територію України 15-ма ударними типу "Shahed-136/131". Силам ППО вдалось "приземлити" 14 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

БпЛА було запущено із південно-східного напрямку - зі сторони міста Приморсько-Ахтарськ країни-терориста. Напрямок удару - Запорізька та Дніпропетровська області. 

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 14 "шахедів", - додають в Повітряних силах. 

Фото: Нічна атака на Україну: сили ППО "приземлили" 14 "шахедів" (t.me/kpszsu)

Нічна атака на Україну 23 вересня 

В ніч на 23 вересня російські терористи вкотре завдали ударів по території України. Повітряні тривоги були оголошені на Півдні й на Сході, а Повітряні сили попередили про ризик застосування ворогом ракет й дронів-камікадзе типу Shahed. 

Під час тривоги вибухи лунали в Одеській області, а також в Дніпрі. Пізніше стало відомо про влучання терористами двома ракетами "Онікс" в рекреаційну зону.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в Дніпрі було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Водночас ППО "приземлила" 12 дронів

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