Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України .

БпЛА було запущено із південно-східного напрямку - зі сторони міста Приморсько-Ахтарськ країни-терориста. Напрямок удару - Запорізька та Дніпропетровська області.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 14 "шахедів", - додають в Повітряних силах.

Фото: Нічна атака на Україну: сили ППО "приземлили" 14 "шахедів" (t.me/kpszsu)

Нічна атака на Україну 23 вересня

В ніч на 23 вересня російські терористи вкотре завдали ударів по території України. Повітряні тривоги були оголошені на Півдні й на Сході, а Повітряні сили попередили про ризик застосування ворогом ракет й дронів-камікадзе типу Shahed.

Під час тривоги вибухи лунали в Одеській області, а також в Дніпрі. Пізніше стало відомо про влучання терористами двома ракетами "Онікс" в рекреаційну зону.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в Дніпрі було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Водночас ППО "приземлила" 12 дронів.