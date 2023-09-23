Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины .

БпЛА был запущен с юго-восточного направления - со стороны города Приморско-Ахтарск страны-террориста. Направление удара - Запорожская и Днепропетровская области.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 14 "шахедов", - добавляют в Воздушных силах.

Фото: Ночная атака на Украину: силы ПВО "приземлили" 14 "шахедов" (t.me/kpszsu)

Ночная атака на Украину 23 сентября

В ночь на 23 сентября российские террористы в очередной раз нанесли удары по территории Украины. Воздушные тревоги были объявлены на Юге и на Востоке, а Воздушные силы предупредили о риске применения врагом ракет и дронов-камикадзе типа Shahed.

Во время тревоги взрывы раздавались в Одесской области, а также в Днепре. Позже стало известно о попадании террористами двумя ракетами "Оникс" в рекреационную зону.

По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в Днепре был поврежден объект критической инфраструктуры. В то же время ПВО "приземлила" 12 дронов.