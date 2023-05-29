Нічна атака на Україну: що відомо про наслідки обстрілів

Масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години, її оголосили після опівночі. Вибухи чули жителі столиці, Київської, Львівської, Вінницької, Одеської та низки інших областей.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупанти випустили 40 крилатих ракет з дев’яти літаків Ту-95мс з Каспійського моря. Також з північного та південного напрямків росіяни випустили 35 дронів Shahed-136/131.

ЗСУ цієї ночі знищили:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 дронів-камікадзе іранського виробництва;

1 розвідувальний безпілотник.

Київ та область

Ворог атакував столицю України дронами та ракетами. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, прямих влучань не зафіксовано. Проте через падіння уламків у деяких районах виникли пожежі та є руйнування, а саме:

у Подільському районі спалахнув приватний будинок;

у Святошинському районі уламки впали на будівлю, виникла пожежа;

у Голосіївському районі уламки впали у двір будинку.

Наразі інформація про постраждалих у Києві не надходила.

Крім того, у Броварах Київської області через падіння уламків декілька будинків пошкоджені. Мер міста уточнив, що здебільшого це розбиті вікна.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов показав фото наслідків нічної атаки. За його словами, є пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області.

Фото: поліція показала наслідки нічної атаки у Київській області (t.me/andrii_nebytov)

Також в одному з районів Київської області спалахнула будівля дачного кооперативу через нічну атаку. Як повідомляє Нєбитов, це сталося близько 3:29. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Фото: у Київській області спалахнула пожежа через атаку (t.me/andrii_nebytov)

Одеса

В Одесі та області цієї ночі також чули вибухи. Сили ППО збили всі ворожі дрони, які намагалися атакувати регіон.

Проте в Одесі уламки збитого дрона-камікадзе впали на територію портової інфраструктури. Внаслідок інциденту спалахнула пожежа, вогонь оперативно загасили.

Львів

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що одна ракета росіян долетіла до Львівської області. Захисники збили її над Золочівським районом.

Уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю. Через пожежу згоріла будівля та трактор. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Фото: у Львівській області згоріла господарська будівля (t.me/dsns_telegram)

Хмельницький

Росіяни вночі вдарили по об'єктах Хмельницької області. За даними ОВА, один з них - військовий, виведено з ладу 5 літальних апаратів. Фахівці почали відновлювати злітно-посадкову смугу.

"На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей", - йдеться у повідомленні.

Миколаїв

У Миколаївській області внаслідок нічної атаки немає пошкоджень та постраждалих. За словами глави ОВА Віталія Кіма, над Миколаївською областю вночі збили три дрони-камікадзе.

Кропивницький

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, що уламками збитого дрона зачепили покрівлю житлового будинку в Новоукраїнському районі. Крім того, пошкоджене залізничне полотно.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих та травмованих.

Полтава

Жителі Полтавської області вночі теж чули вибухи. Очільник ОВА Дмитро Лунін заявив, що ППО збила дві ракети та дрон окупантів.

Станом на ранок повідомлень про руйнування не надходило.

Інші регіони

Також вночі вибух пролунали у Вінницькій, Житомирській та інших областях України. За повідомленнями місцевої влади, у регіонах працювала ППО. Наразі інформації про наслідки нічної атаки в інших регіонах не має.