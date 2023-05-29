В Одесі уламки збитого дрона впали на портову інфраструктуру, сталася пожежа

В Одесі уламки ворожого дрона-камікадзе, збитого протиповітряною обороною ЗСУ, під час падіння потрапили на територію портової інфраструктури. Відбулася пожежа, яка вже була загашена.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука .

Так, регіон у ніч проти 29 травня зазнав чергової атаки ударними дронами типу Shahed. При цьому ППО відбивала удари та знищувала повітряні цілі противника.

Уламки збитого дрона впали на території портової інфраструктури міста.

"Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано", - розповів Братчук.

Інформація щодо масштабу руйнувань уточнюється, додав він.

Чергова атака дронами та ракетами по Україні

Цієї ночі, 29 травня, в країні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Нинішня повітряна атака росіян пішла після вчорашньої нічної, коли сили ППО збили 58 з 58 ворожих дронів типу "Шахед".

Сьогодні на підльотах до Києва наші військові збили понад 40 ворожих цілей, серед яких ударні дрони та ракети, й ударів по Києву не було допущено. Так, ця атака росіян стала комбінованою, зазначили в КМВА та уточнили, що ворог застосував "Шахеди" і одночасно з атакою БпЛА, з району Каспію російські літаки ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно, Х-101/555.

Також про вибухи повідомляли у Хмельницькій та Львівській областях.

Про наслідки російських атак уночі 29 травня на Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.