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Нічна атака на Україну. Росія випустила по 10 ракет та дронів, частину збили

Фото: сили ППО збили 3 ракети та 9 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 14 червня знову атакувала Україну. Окупанти випустили 10 ракет та скільки ж дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Військові зазначили, що російські окупанти завдали ракетного удару по військових та цивільних об’єктах.

З акваторії Чорного моря ворог випустив 4 ракети "Калібр" в напрямку Одеської області. Сили ППО збили 3 ракети, одна влучила у цивільний об'єкт.

Також росіяни випустили зі східного узбережжя Азовського моря 10 дронів-камікадзе Shahed-136/131. На південно-східному напрямку вдалося збити 9 безпілотників.

Крім того, з Ростовської області російські бомбардувальники Ту-22М3 випустили 6 ракет по Донецькій області.

Всього українські військові цієї ночі ліквідували 12 ворожих цілей: 3 крилаті ракети та 9 дронів-камікадзе.

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, цієї ночі в Україні знову лунала повітряна тривога. Жителі декількох областей чули вибухи через роботу ППО.

В Одесі російська ракета влучила по складу, також пошкоджені бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини. Внаслідок атаки загинули троє осіб, ще 13 людей отримали поранення.

Детальніше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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