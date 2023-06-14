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Ночная атака на Украину. Россия выпустила по 10 ракет и дронов, часть сбили

Фото: силы ПВО сбили 3 ракеты и 9 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 14 июня снова атаковала Украину. Оккупанты выпустили 10 ракет и сколько же дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Военные отметили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам.

Из акватории Черного моря враг выпустил 4 ракеты "Калибр" в направлении Одесской области. Силы ПВО сбили 3 ракеты, одна попала в гражданский объект.

Также россияне выпустили с восточного побережья Азовского моря 10 дронов-камикадзе Shahed-136/131. На юго-восточном направлении удалось сбить 9 беспилотников.

Кроме того, из Ростовской области российские бомбардировщики Ту-22М3 выпустили шесть ракет по Донецкой области.

Всего украинские военные этой ночью ликвидировали 12 вражеских целей: 3 крылатые ракеты и 9 дронов-камикадзе.

Ночная атака на Украину

Напомним, этой ночью в Украине снова была воздушная тревога. Жители нескольких областей слышали взрывы из-за работы ПВО.

В Одессе российская ракета попала в склад, также повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины. В результате атаки погибли три человека, еще 13 человек получили ранения.

Детальнее о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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