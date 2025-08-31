Нічна атака на Україну: РФ випустила понад 140 дронів, зафіксовано 16 ударів

Удар по Чорноморську

В ніч на 31 серпня росіяни атакували дронами Одеську область. За словами місцевої влади, найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.

Через атаку була пошкоджена енергетична інфраструктура. У Чорноморську понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла.

В деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно загасили рятувальники. Відомо про одну постраждалу людину. Рятувальники показали наслідки удару по Одеській області.