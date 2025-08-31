Ночная атака на Украину: РФ выпустила более 140 дронов, зафиксировано 16 ударов

Удар по Черноморску

В ночь на 31 августа россияне атаковали дронами Одесскую область. По словам местных властей, больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности.

Из-за атаки была повреждена энергетическая инфраструктура. В Черноморске более 29 тысяч абонентов остались без света.

В некоторых местах вспыхнули пожары, которые оперативно потушили спасатели. Известно об одном пострадавшем человеке. Спасатели показали последствия удара по Одесской области.