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Нічна атака на Україну: протиповітряна оборона знищила 30 ворожих БпЛА

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 30 вересня, під час масованих ударів по території України, протиповітряна оборона знищила 30 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил.

Зазначається, що російські терористи запустили безпілотники з південного напрямку - мис Чауда\ТОТ Крим. 

Усього було зафіксовано близько 40 БпЛА. 

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 30 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей", - пише пресслужба. 

Як пишуть Сили оборони півдня, "шахеди" були спрямовані переважно по південних регіонах. Протиповітряна оборона знищила: 

  • 20 БпЛА у Вінницькій області; 
  • 6 БпЛА в Одеській області; 
  • 4 БпЛА в Миколаївській області. 

"Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації", - написав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. 

Інформації щодо постраждалих не надходило. 

Атаки дронів по Україні

Російські терористи регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе, а також ракет. 

У ніч на 30 вересня через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в низці областей було оголошено про повітряну тривогу. Пізніше у Вінницькій області  пролунало кілька вибухів - працювали сили протиповітряної оборони.

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