Ночная атака на Украину: противовоздушная оборона уничтожила 30 вражеских БПЛА

Отмечается, что российские террористы запустили беспилотники с южного направления - мыс Чауда\ТОТ Крым.

Всего было зафиксировано около 40 БпЛА.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 30 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей", - пишет пресс-служба.

Как пишут Силы обороны юга, "шахеды" были направлены преимущественно по южным регионам. Противовоздушная оборона уничтожила:

20 БпЛА в Винницкой области;

6 БпЛА в Одесской области;

4 БпЛА в Николаевской области.

"Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины вспыхнул мощный пожар. Для обеспечения безопасности гражданского населения от распространения огня, местные власти оперативно провели подготовительные мероприятия для эвакуации", - написал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Информации о пострадавших не поступало.

Атаки дронов по Украине

Российские террористы регулярно пытаются атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе, а также ракет.

В ночь на 30 сентября из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА в ряде областей было объявлено о воздушной тревоге. Позже в Винницкой области раздалось несколько взрывов - работали силы противовоздушной обороны.