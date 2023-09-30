RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная атака на Украину: противовоздушная оборона уничтожила 30 вражеских БПЛА

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 30 сентября, во время массированных ударов по территории Украины, противовоздушная оборона уничтожила 30 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.

Отмечается, что российские террористы запустили беспилотники с южного направления - мыс Чауда\ТОТ Крым. 

Всего было зафиксировано около 40 БпЛА. 

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 30 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей", - пишет пресс-служба. 

Как пишут Силы обороны юга, "шахеды" были направлены преимущественно по южным регионам. Противовоздушная оборона уничтожила: 

  • 20 БпЛА в Винницкой области; 
  • 6 БпЛА в Одесской области; 
  • 4 БпЛА в Николаевской области. 

"Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины вспыхнул мощный пожар. Для обеспечения безопасности гражданского населения от распространения огня, местные власти оперативно провели подготовительные мероприятия для эвакуации", - написал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Информации о пострадавших не поступало.

Атаки дронов по Украине

Российские террористы регулярно пытаются атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе, а также ракет.

В ночь на 30 сентября из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА в ряде областей было объявлено о воздушной тревоге. Позже в Винницкой области раздалось несколько взрывов - работали силы противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПВОВойна в Украине