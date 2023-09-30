У Вінницькій області пролунали вибухи, працює ППО
У Вінницькій області пролунав звук вибуху сьогодні вночі, 30 вересня. В регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
У Вінницькій області пролунав звук вибуху. В низці областей України оголосили про повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників в ряді регіонів, зокрема й у Вінницькій області.
"Shahed у Вінницькій області, напрямок руху - Немирів!", - повідомляли в Повітряних силах.
Повідомляється про те, що на території області пролунали повторні звуки вибухів.
В ОВА підтвердили вибухи в області
Керівник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов підтвердив атаку на регіон і закликав всіх мешканців перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
"Ворог завдає удари з повітря. Сили оборони та всі служби області працюють!", - зазначив Борзов.
Прильоти в Калинівці
У Калинівській міській раді повідомили про роботу сил протиповітряної оборони в районі.
"На жаль є прильоти. Зберігайте спокій. До закінчення тривоги всі в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Атаки дронів по Україні
Російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед" та ракет.
Остання така атака сталася 28 вересня. Тоді окупанти використали 44 безпілотники, 34 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони.
Ворожі дрони під час атаки фіксували в Одеській та Миколаївській областях.
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