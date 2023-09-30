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У Вінницькій області пролунали вибухи, працює ППО

Вінницька область, Субота 30 вересня 2023 00:27
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У Вінницькій області пролунали вибухи, працює ППО Фото: у Вінницькій області пролунав вибух вночі 30 вересня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Вінницькій області пролунав звук вибуху сьогодні вночі, 30 вересня. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

У Вінницькій області пролунав звук вибуху. В низці областей України оголосили про повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників в ряді регіонів, зокрема й у Вінницькій області.

"Shahed у Вінницькій області, напрямок руху - Немирів!", - повідомляли в Повітряних силах.

Повідомляється про те, що на території області пролунали повторні звуки вибухів.

В ОВА підтвердили вибухи в області

Керівник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов підтвердив атаку на регіон і закликав всіх мешканців перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"Ворог завдає удари з повітря. Сили оборони та всі служби області працюють!", - зазначив Борзов.

Прильоти в Калинівці

У Калинівській міській раді повідомили про роботу сил протиповітряної оборони в районі.

"На жаль є прильоти. Зберігайте спокій. До закінчення тривоги всі в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Атаки дронів по Україні

Російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед" та ракет.

Остання така атака сталася 28 вересня. Тоді окупанти використали 44 безпілотники, 34 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Ворожі дрони під час атаки фіксували в Одеській та Миколаївській областях.

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Вінницька область Вибух
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