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Нічна атака по Україні: сили ППО знищили 23 ворожих дрони

Фото: під час нічної отаки по Україні сили ППО знищили 23 ворожих дрони (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вночі 2 серпня РФ атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. Силам ППО вдалося знищити 23 ворожих безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що пуски "Шахедів" здійснювались із трьох напрямків - Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних сил було знищено 23 ударних БПЛА.

Більшість "Шахедів" збито у небі над Київською та Одеською областями. Однак частина запущених Росією дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.

Нічна атака дронів по Україні

Російські війська сьогодні вночі, 2 серпня, за допомогою дронів-камікадзе атакували Україну. Вибухи лунали в Києві, Одесі та Слов'янську. Пошкоджена портова інфраструктура.

Також зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття.

Сили протиповітряної оборони України знищили всі "Шахеди", якими Росія атакувала Київ.

Що відомо про атаку по Україні вночі 2 серпня, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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