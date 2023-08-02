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Ночная атака по Украине: силы ПВО уничтожили 23 вражеских дрона

Фото: во время ночного нападения по Украине силы ПВО уничтожили 23 вражеских дрона (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ночью 2 августа РФ атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 Силам ПВО удалось уничтожить 23 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что пуски "Шахедов" осуществлялись по трем направлениям - Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым).

Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 23 ударных БПЛА.

Большинство "Шахедов" сбито в небе над Киевской и Одесской областями. Однако часть запущенных Россией дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.

Ночная атака дронов по Украине

Российские войска сегодня ночью, 2 августа, с помощью дронов-камикадзе атаковали Украину. Взрывы раздавались в Киеве, Одессе и Славянске. Повреждена портовая инфраструктура.

Также зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все "Шахеды", которыми Россия атаковала Киев.

Что известно об атаке по Украине ночью 2 августа, читайте в материале РБК-Украина.

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