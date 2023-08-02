Ночная атака по Украине: силы ПВО уничтожили 23 вражеских дрона

Ночью 2 августа РФ атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 Силам ПВО удалось уничтожить 23 вражеских беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что пуски "Шахедов" осуществлялись по трем направлениям - Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым).
Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 23 ударных БПЛА.
Большинство "Шахедов" сбито в небе над Киевской и Одесской областями. Однако часть запущенных Россией дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.
Ночная атака дронов по Украине
Российские войска сегодня ночью, 2 августа, с помощью дронов-камикадзе атаковали Украину. Взрывы раздавались в Киеве, Одессе и Славянске. Повреждена портовая инфраструктура.
Также зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия.
Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все "Шахеды", которыми Россия атаковала Киев.
Что известно об атаке по Украине ночью 2 августа, читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.