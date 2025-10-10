Нічна атака створила проблеми з рухом поїздів на Київщині

Через ворожі удари та відсутність напруги, ускладнено рух приміських поїздів на ділянці Київ - Гребінка в обох напрямках.

Затримки приміських поїздів на ділянці становлять до 30 хвилин.

Зокрема, йдеться про такі рейси:

№ 6802 Київ-Волинський - Гребінка зі станції Хмелевик;

№ 6803 Гребінка - Київ зі станції Лісництво;

Також затримується поїзд №6831 Березань - Київ-Волинський зі станції Коржі.

Крім того, через вплив бойових дій поїзд №7401 Синельникове-1 - Дніпро прямує з початкової станції з запізненням 54 хвилини.

Поїзд № 6272 Синельникове-1 - Лозова прямує з початкової станції із затримкою 1 година.