Нічна атака створила проблеми з рухом поїздів на Київщині

Фото: російський обстріл призвів до затримки в русі поїздів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок нічного обстрілу РФ, "Укралізниця" обмежила рух низки пасажирських і приміських поїздів у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал компанії "Укрзалізниця".

Через ворожі удари та відсутність напруги, ускладнено рух приміських поїздів на ділянці Київ - Гребінка в обох напрямках.

Затримки приміських поїздів на ділянці становлять до 30 хвилин.

Зокрема, йдеться про такі рейси:

  • № 6802 Київ-Волинський - Гребінка зі станції Хмелевик;
  • № 6803 Гребінка - Київ зі станції Лісництво;

Також затримується поїзд №6831 Березань - Київ-Волинський зі станції Коржі.

Крім того, через вплив бойових дій поїзд №7401 Синельникове-1 - Дніпро прямує з початкової станції з запізненням 54 хвилини.

Поїзд № 6272 Синельникове-1 - Лозова прямує з початкової станції із затримкою 1 година.

Нагадаємо, цієї ночі російський агресор масовано атакував Київ, Дніпро, Запоріжжя та низку областей ударними дронами і балістичними ракетами.

Детальніше про комбіновану атаку, - в матеріалі РБК-Україна.

