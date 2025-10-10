Ночная атака создала проблемы с движением поездов на Киевщине

Вследствие ночного обстрела РФ, "Укрализныця" ограничила движение ряда пассажирских и пригородных поездов в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал компании "Укрзализныця".
Из-за вражеских ударов и отсутствия напряжения, затруднено движение пригородных поездов на участке Киев - Гребенка в обоих направлениях.
Задержки пригородных поездов на участке составляют до 30 минут.
В частности, речь идет о таких рейсах:
Также задерживается поезд №6831 Березань - Киев-Волынский со станции Коржи.
Кроме того, из-за влияния боевых действий поезд №7401 Синельниково-1 - Днепр следует с начальной станции с опозданием 54 минуты.
Поезд № 6272 Синельниково-1 - Лозовая следует с начальной станции с задержкой 1 час.
Напомним, этой ночью российский агрессор массированно атаковал Киев, Днепр, Запорожье и ряд областей ударными дронами и баллистическими ракетами.
Подробнее о комбинированной атаке, - в материале РБК-Украина.