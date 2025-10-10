Ночная атака создала проблемы с движением поездов на Киевщине

Из-за вражеских ударов и отсутствия напряжения, затруднено движение пригородных поездов на участке Киев - Гребенка в обоих направлениях.

Задержки пригородных поездов на участке составляют до 30 минут.

В частности, речь идет о таких рейсах:

№ 6802 Киев-Волынский - Гребенка со станции Хмелевик;

№ 6803 Гребенка - Киев со станции Лесничество;

Также задерживается поезд №6831 Березань - Киев-Волынский со станции Коржи.

Кроме того, из-за влияния боевых действий поезд №7401 Синельниково-1 - Днепр следует с начальной станции с опозданием 54 минуты.

Поезд № 6272 Синельниково-1 - Лозовая следует с начальной станции с задержкой 1 час.