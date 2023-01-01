Нічна атака на столицю: в КМВА повідомили подробиці

Внаслідок нічної атаки на Київ 1 січня ніхто не загинув. Військові знищили у небі над столицею 32 ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київській міську військову адміністрацію в Telegram.

За даними КМВА, тепло- та водопостачання у столиці після атаки працюють у штатному режимі. Проте метро працює в обмеженому режимі, оскільки на коліях виявили уламки ракет.

"07:20 на другій колії станції метро "Гідропарк" Святошинсько-Броварської лінії виявлено предмет схожий на уламок ракети", - йдеться у повідомленні.

Через це рух потягів від станції "Лісова" до станції "Дніпро" червоної гілки метро призупинили. На місці працює вибухотехнічна служба.