Ночная атака на столицу: в КГВА сообщили подробности
В результате ночной атаки на Киев 1 января никто не погиб. Военные уничтожили в небе над столицей 32 вражеских цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
По данным КГВА, тепло- и водоснабжение в столице после атаки работают в штатном режиме. Однако метро работает в ограниченном режиме, поскольку на путях обнаружили обломки ракет.
"07:20 на втором пути станции метро "Гидропарк" Святошинско-Броварской линии обнаружен предмет, похожий на обломок ракеты", - говорится в сообщении.
Из-за этого движение поездов от станции "Лесная" к станции "Днепр" красной ветки метро приостановили. На месте работает взрывотехническая служба.
Напомним, Россия в новогоднюю ночь атаковала Украину ракетами и дронами. В небе над столицей военные уничтожили 32 вражеских цели.
Кроме того, в Киевской области в результате атаки дронов поврежден объект инфраструктуры.
Всего в новогоднюю ночь силы ПВО сбили 45 дронов "Shahed-131/136".
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