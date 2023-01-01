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Ночная атака на столицу: в КГВА сообщили подробности

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Киев, Воскресенье 01 января 2023 10:35
Ночная атака на столицу: в КГВА сообщили подробности Фото: в КМВА рассказали подробности ночной атаки на столицу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В результате ночной атаки на Киев 1 января никто не погиб. Военные уничтожили в небе над столицей 32 вражеских цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

По данным КГВА, тепло- и водоснабжение в столице после атаки работают в штатном режиме. Однако метро работает в ограниченном режиме, поскольку на путях обнаружили обломки ракет.

"07:20 на втором пути станции метро "Гидропарк" Святошинско-Броварской линии обнаружен предмет, похожий на обломок ракеты", - говорится в сообщении.

Из-за этого движение поездов от станции "Лесная" к станции "Днепр" красной ветки метро приостановили. На месте работает взрывотехническая служба.

Напомним, Россия в новогоднюю ночь атаковала Украину ракетами и дронами. В небе над столицей военные уничтожили 32 вражеских цели.

Кроме того, в Киевской области в результате атаки дронов поврежден объект инфраструктуры.

Всего в новогоднюю ночь силы ПВО сбили 45 дронов "Shahed-131/136".

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