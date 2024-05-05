Ночная атака "Шахедов": ВСУ уничтожили почти все дроны россиян

Российские захватчики в ночь на 5 мая для очередной воздушной атаки запустили для ударов по Украине более двух десятков дронов-камикадзе типа "Шахед". Защитники неба уничтожили почти все вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании рассказали, что в общей сложности оккупанты использовали во время этой атаки 24 ударных беспилотника.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены", - передали в Генштабе.

Детали работы ПВО

В Воздушных силах уточнили, что вражеские беспилотники этой ночью сбивали в трех областях, а именно в:

Харьковской,

Херсонской,

Днепропетровской областях.

По словам командующего Воздушными Силами генерал-лейтенанта Николая Олещука, враг атаковал с северного и южного направлений 24-ма ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", а районы пусков: Курская область (РФ) и мыс Чауда (оккупированный Крым).

"Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в заявлении генерала.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 4 мая, в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу, в частности из-за фиксации "Шахедов" в ряде регионов.

Уже около половины первого ночи воскресенья, 5 мая, в Харькове прогремели взрывы из-за вражеской атаки ударных беспилотников. В мэрии рассказали, что было зафиксировано попадание вражеского дрона в частный сектор Основенского района города. В результате удара загорелись 3 частных дома. По данным СМИ, был ранен один человек.

Добавим, из-за атаки "Шахедов" взрывы прозвучали также в Днепре. Также известно о работе ПВО в пригороде. О последствиях этих взрывов официальных заявлений не поступало.