Нічна атака "Шахедів": ворог вдарив по об'єкту енергетики у Кіровоградській області

Повітряні Сили півдня України повідомили, що ворог уночі атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської та Кіровоградської області.

"Вночі ворог вчергове скерував дрони-камікадзе типу «Shahed-131/136» з півдня. Цього разу під прицілом ворога була енергетична інфраструктура Дніпропетровської та Кіровоградської областей", - повідомили захисники.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі через атаку "Шахедів" пошкоджено пожежну частину.

"Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина", - повідомив Лисак.

Також за словами Лисака, дрони зачепили лінію електропередач у Кривому Розі.

"Через вечірню атаку на Кривий Ріг вибиті вікна у трьох дев'ятиповерхівках. Понівечене авто. Зачепило високовольтну лінію електропередач", - написав Лисак.

Внаслідок атаки постраждала жінка. Їй медики надали допомогу.

"Постраждалій жінці надали необхідну медичну допомогу. Вона лікуватиметься вдома", - повідомив Лисак.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що в області російські війська пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури. В результаті виникла пожежа.

"Під час чергової ворожої дронової атаки на Кіровоградщині ушкоджений об‘єкт енергетики. Пожежу оперативно локалізовано. Інформація про постраждалих на даний час не надходила", - повідомив Райкович.

Сили оборони півдня України підтвердили факт пошкодження об'єкта енергетики

"У Кіровоградській області під час атаки було ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Наслідки пошкодження уточнюються". - написали Сили оборони півдня.