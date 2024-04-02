UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічна атака "Шахедів": ворог вдарив по об'єкту енергетики у Кіровоградській області

Фото: росіяни вдарили по об'єкту енергетики у Кіровоградській області (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Вночі 2 квітня росіяни атакували деякі області України безпілотниками. Зафіксовано влучення по об'єкту енергетики в Кіровоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, Telegram-канал Сил оборони півдня України.

Повітряні Сили півдня України повідомили, що ворог уночі атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської та Кіровоградської області.

"Вночі ворог вчергове скерував  дрони-камікадзе типу «Shahed-131/136» з півдня. Цього разу під прицілом ворога була енергетична інфраструктура Дніпропетровської та Кіровоградської областей", - повідомили захисники.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі через атаку "Шахедів" пошкоджено пожежну частину.

"Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина", - повідомив Лисак.

Також за словами Лисака, дрони зачепили лінію електропередач у Кривому Розі.

"Через вечірню атаку на Кривий Ріг вибиті вікна у трьох дев'ятиповерхівках. Понівечене авто. Зачепило високовольтну лінію електропередач", - написав Лисак.

Внаслідок атаки постраждала жінка. Їй медики надали допомогу.

"Постраждалій жінці надали необхідну медичну допомогу. Вона лікуватиметься вдома", - повідомив Лисак.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що в області російські війська пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури. В результаті виникла пожежа.

"Під час чергової ворожої дронової атаки на Кіровоградщині ушкоджений об‘єкт енергетики. Пожежу оперативно локалізовано. Інформація про постраждалих на даний час не надходила", - повідомив Райкович.

Сили оборони півдня України підтвердили факт пошкодження об'єкта енергетики

"У Кіровоградській області під час атаки було ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Наслідки пошкодження уточнюються". - написали Сили оборони півдня.

Нічна атака росіян по Україні 2 квітня

Вночі Повітряні Сили попереджали мешканців Херсонської та Дніпропетровської областей про загрозу атаки "Шахедів".

У Дніпрі було чутно вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляли про роботу ППО.

Також ми писали, скільки безпілотників збилf ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьКіровоградська областьВійна в УкраїніАтака дронів