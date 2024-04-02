Ночная атака "Шахедов": враг ударил по объекту энергетики в Кировоградской области

Воздушные Силы юга Украины сообщили, что враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровской и Кировоградской области.

"Ночью враг в очередной раз направил дроны-камикадзе типа Shahed-131/136 с юга. В этот раз под прицелом врага находилась энергетическая инфраструктура Днепропетровской и Кировоградской областей", - сообщили защитники.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Днепре из-за атаки "Шахедов" повреждена пожарная часть.

"Из-за падения обломков в областном центре возникло два возгорания, которые оперативно погасили. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть", - сообщил Лысак.

Также по словам Лысака, дроны задели линию электропередач в Кривом Роге.

"Из-за вечерней атаки на Кривой Рог выбиты окна в трех девятиэтажках. Повреждено авто. Задело высоковольтную линию электропередач", - написал Лысак.

В результате атаки пострадала женщина. Ей медики предоставили помощь.

"Пострадавшей женщине предоставили необходимую медицинскую помощь. Она будет лечиться дома", - сообщил Лысак.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в области российские войска повредили объект энергетической инфраструктуры. В результате возник пожар.

"Во время очередной вражеской дроновой атаки в Кировоградской области поврежден объект энергетики. Пожар оперативно локализован. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", - сообщил Райкович.

Сили обороны юга Украины подтвердили факт повреждения объекта энергетики

"В Кировоградской области во время атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Люди не пострадали. Последствия повреждения уточняются". - написали Силы обороны юга.