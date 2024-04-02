Повітряні Сили попередили про загрозу "Шахедів"
Херсонську і Дніпропетровську області попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
"Херсонська та Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА з півдня", - йдеться у повідомленні.
За даними ПС ЗСУ, наразі група "Шахедів" спостерігається у Дніпропетровській області, курсом на Дніпро та Запоріжжя.
Доповнено о 02:00. Повітряні Сили повідомили про БПЛА у районі Дніпра.
Доповнено о 02:08. Місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу ППО у Дніпрі.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 1 квітня атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Загрозу було оголошено для Сумської та Харківської областей. Сили ППО збили два дрони.
З початку 2024 року ворог застосував в напрямку Києва понад 180 засобів ураження. Окупанти били по столиці безпілотниками "Шахед" та шістьма різними типами ракет.
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