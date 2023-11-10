Нічна атака "Шахедів" по Україні: у Генштабі назвали кількість збитих цілей

Повідомляється, що ворог випустив п'ятьох безпілотників, чотири з них знищили українські сили ППО.

"Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ворожі БпЛА", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, одного безпілотника було знищено у небі Миколаївської області.

Що відомо про "Шахеди"

Shahed-136/131 – це ударний безпілотник іранського виробництва, вперше представлений у 2020 році. Його дальність польоту становить 2000 км., за іншими даними 1000 км.

Дрон, як правило, летить на висоті від 60 до 4000 метрів із крейсерською швидкістю близько 150-170 км/год, він здатний нести від 40 до 50 кг вибухівки.

Українські війська знищують російські дрони

Бійці ЗСУ регулярно захищають українське небо від ворожих дронів та безпілотників. Для цього бійці використовують стрілецьку зброю, а також різноманітні засоби ППО.

Нещодавно українські військові збили ворожий дрон на Дніпропетровщині. Йдеться про "Орлан-10" .

Також українські прикордонники збили чергову ворожу ціль. Так, у Харківській області ДПСУ приземлила російський дрон.