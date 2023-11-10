Ночная атака "Шахедов" по Украине: в Генштабе назвали количество сбитых целей

Сообщается, что враг выпустил пять беспилотников, четыре из них уничтожили украинские силы ПВО.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 4 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В частности, один беспилотник был уничтожен в небе Николаевской области.

Что известно о "Шахедах"

Shahed-136/131 - это ударный беспилотник иранского производства, впервые представленный в 2020 году. Его дальность полёта составляет 2000 км, по другим данным 1000 км.

Дрон, как правило, летит на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 150-170 км/ч, он способен нести от 40 до 50 кг взрывчатки.

Украинские войска уничтожают российские дроны

Бойцы ВСУ регулярно защищают украинское небо от вражеских дронов и беспилотников. Для этого бойцы используют стрелковое оружие, а также различные средства ПВО.

Недавно украинские военные сбили вражеский дрон в Днепропетровской области. Речь идет об "Орлане-10".

Также украинские пограничники сбили очередную вражескую цель. Так, в Харьковской области ГПСУ приземлила российский дрон.