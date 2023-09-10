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Нічна атака "шахедів": сили ППО знищили 26 безпілотників

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, 10 вересня, російські терористи запустили по території України 33 БпЛА типу Shahed-136/131. Сили ППО "приземлили" 26 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

Як пишуть Повітряні сили, терористи запускали безпілотники з північного напрямку, ймовірно, території Курської області. Загалом було зафіксовано пуски 33 "шахедів". 

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 "Shahed-136/131", - додає пресслужба. 

Фото: результати роботи ППО (t.me/kpszsu)

Нічна атака на Україну 

Цієї ночі терористи вкотре атакували територію України дронами-камікадзе. Під час ударів в Києві уламки дронів впали в трьох районах столиці. Згідно з даними київської влади - один з цивільних постраждав. 

Також руйнувань зазнали: 

  • Шевченківський район - виникла пожежа внаслідок падіння уламків, загорілась суха трава на відкритій місцевості. Уламки пошкодили квартиру у 25-поверховому житловому будинку; 
  • Подільський район - уламки впали на відкриту територію. Було пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі.
  • Святошинський район - внаслідок падіння уламків сталась пожежа площею до 5 кв. метрів. 

 

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