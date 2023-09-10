Ночная атака "шахедов": силы ПВО уничтожили 26 беспилотников

Этой ночью, 10 сентября, российские террористы запустили по территории Украины 33 БпЛА типа Shahed-136/131. Силы ПВО "приземлили" 26 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.
Как пишут Воздушные силы, террористы запускали беспилотники с северного направления, вероятно, территории Курской области. Всего было зафиксировано пуски 33 "шахедов".
"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 "Shahed-136/131", - добавляет пресс-служба.
Фото: результаты работы ППО (t.me/kpszsu)
Ночная атака на Украину
Этой ночью террористы в очередной раз атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Во время ударов в Киеве обломки дронов упали в трех районах столицы. Согласно данным киевских властей - один из гражданских пострадал.
Также разрушениям подверглись:
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