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Нічна атака "Шахедів": сили ППО на півдні збили 7 дронів, є влучання в Одеській області

Фото: вночі сили ППО збили сім ворожих дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Минулої ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах України. Внаслідок прильоту пошкоджено логістично-транспортний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сили оборони Півдня України.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин. Під ворожим прицілом була критична інфраструктура.

В операційній зоні Сил оборони Півдня вдалося результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито в Одеській, 2 - у Миколаївській, 1 - в Кіровоградській областях.

"На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються. Падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері у неділю, 7 квітня, російські загарбники вкотре запустили в напрямку України безпілотники Shahed. Дрони атакували південні, центральні та північні області.

Зокрема, вночі 8 квітня в Київській області оголошували тривогу через роботу Сил ППО по ворожих дронах.

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