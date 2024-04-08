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Ночная атака "Шахедов": силы ПВО сбили семь дронов, есть попадания в Одесской области

Фото: ночью силы ПВО сбили семь вражеских дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Минувшей ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным областям. В результате прилета поврежден логистически-транспортный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Силы обороны Юга Украины.

Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 3 часов. Под прицелом врага была критическая инфраструктура.

В операционной зоне Сил обороны Юга удалось результативно отработать по 7 барражирующих снарядах: 4 сбито в Одесской области, 2 - в Николаевской, 1 - в Кировоградской областях.

"К сожалению, есть попадания в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект. Последствия уточняются. Падением обломков сбитого дрона там также повреждена АЗС. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером в воскресенье, 7 апреля, российские захватчики в очередной раз запустили в направлении Украины беспилотники Shahed. Дроны атаковали южные, центральные и северные области.

В частности, ночью 8 апреля в Киевской области объявляли тревогу из-за работы Сил ПВО по вражеским дронам.

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