Ночная атака "Шахедов" на юг Украины: Гуменюк рассказала подробности

Российские войска сегодня ночью, 28 марта, запустили по территории Украины несколько групп "Шахедов", которые пытались атаковать энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"Атака и боевая работа продолжалась почти четыре часа, и работали мы по разным направлениям. Враг заводил дроны и с Черного моря, и через временно оккупированные территории. Боевая работа была достаточно результативной", - заявила Гуменюк.

По ее словам, итоги боевой работы еще уточняются, но известно, что около полутора десятков дронов удалось сбить. Враг атаковал снова объекты энергосистемы, пытался повредить и промышленные объекты, коварно направлял дроны через жилую застройку.

"Что касается Одесщины, здесь враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но защитники отработали безупречно – сбиты оба дрона, которые заходили с моря именно на Одесскую область", - отметила она.