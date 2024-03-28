ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночная атака "Шахедов" на юг Украины: Гуменюк рассказала подробности

Четверг 28 марта 2024 06:45
UA EN RU
Ночная атака "Шахедов" на юг Украины: Гуменюк рассказала подробности Фото: Наталия Гуменюк (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 28 марта, запустили по территории Украины несколько групп "Шахедов", которые пытались атаковать энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"Атака и боевая работа продолжалась почти четыре часа, и работали мы по разным направлениям. Враг заводил дроны и с Черного моря, и через временно оккупированные территории. Боевая работа была достаточно результативной", - заявила Гуменюк.

По ее словам, итоги боевой работы еще уточняются, но известно, что около полутора десятков дронов удалось сбить. Враг атаковал снова объекты энергосистемы, пытался повредить и промышленные объекты, коварно направлял дроны через жилую застройку.

"Что касается Одесщины, здесь враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но защитники отработали безупречно – сбиты оба дрона, которые заходили с моря именно на Одесскую область", - отметила она.

Удар "Шахедов" по Украине в ночь с 27 на 28 марта

Российские войска атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед" сегодня ночью, с 27 на 28 марта. В Воздушных силах ВСУ сообщают, что изначально дроны влетели в воздушное пространство Украины со стороны Курской области РФ в Сумскую область курсом на Харьков. Спустя некоторое время в Харькове были слышны взрывы.

Также спустя некоторое время угроза применения врагом "Шахедов" была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях. По данным мониторинговых пабликов, дроны были запущены с территории временно оккупированного Крыма.

В ходе боевой работы по беспилотникам взрывы звучали в Днепре и Днепропетровской области, также сообщали о работе сил ПВО в Одессе.

Позже стало известно, что в результате падения обломков сбитых дронов повреждено несколько частных домов в Запорожье, также есть раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Войска РФ Вторжение России в Украину Дрони
NEWS
Россияне пытаются продвигаться к Часовому Яру: карты ISW
Россияне пытаются продвигаться к Часовому Яру: карты ISW
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы