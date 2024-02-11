Нічна атака "Шахедів": у Київській області і на підступах до столиці працює ППО

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в оголошенні.

Жителів регіону закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, а також пам'ятати про правила інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - пишуть в адміністрації.

Після цього у столичній МВА заявили про роботу ППО біля міста.

"На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях!" - заявив Попко.

Новина доповнюється...