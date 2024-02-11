У Києві через загрозу атаки дронів оголосили тривогу

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударів "Шахедами" у ніч проти 11 лютого. Перед тим сигнали лунали також, зокрема, в області.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації.

Тривога в столиці зазвучала о 01:55. Жителів та гостей міста просять перебувати в безпечних місцях та пам'ятати про правило "двох стін".

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться в оголошенні.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що повітряна тривога в Києві "пов'язана із загрозою застосування БпЛА!"

Нічна атака "Шахедів"

З вечора суботи та від ночі неділі війська РФ продовжують запускати групи ударних дронів-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Повітряна тривога в країні розширилася та охопила майже половину областей.

Зазначимо, що по Миколаєву ворожа атака тривала у кілька хвиль. Росіяни запускали по місту "Шахедами" групами декілька разів. У місті повідомляли про вибухи та роботу ППО. Також представники влади казали про пожежу сухої трави на тлі ворожої повітряної атаки. Даних про можливих постраждалих немає.

Також було відомо про вибухи у передмісті Дніпра під час повітряної атаки.