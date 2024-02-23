Нічна атака "Шахедів": У Генштабі назвали кількість збитих дронів росіян

У ніч проти 23 лютого російські окупанти завдавали по Україні ударів із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони були збиті понад двадцять ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Генерального штабу ЗСУ.

За даними військового командування у ранковому зведенні, загалом ППО змогла ліквідувати 23 "Шахеди"..

"Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши ракети та БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БпЛА було знищено", - йдеться в повідомленні.

Нічна російська повітряна атака

Нагадаємо, у четвер ввечері в Україні була оголошена повітряна тривога центральних та південних областях через загрозу ударів ракет Х-22 з російських літаків Ту-22м3. Згодом стало відомо, що ворожі літаки запустили ракети у напрямку Одеси. Близько 23:00 в Одесі пролунав вибух.

Пізніше в Силах оборони півдня України розповіли, що окупанти для ударів по Одеській області застосували ударні дрони типу Shahed-131/136, а також із літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, були випущені ракети типу Х-31П та Х-22.

СИлами та засобами ППО ЗСУ було збито 9 дронів-камікадзе росіян. Зазначається, що один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні міста і спричинив руйнування і пожежу. Спочатку були дані про одного загиблого, і також повідомлялося, що всередині ще могли бути люди. Пізніше стало відомо, що кількість жертв в Одесі збільшилась до трьох осіб.

Додамо, після опівночі у Повітряних силах ЗСУ також попереджали про фіксацію ворожих ударних безпілотників "Шахед". Зокрема, військові розповіли про рух дронів-камікадзе у напрямку Дніпра та області. Пізніше вибухи також пролунали у Дніпрі.

Місцева влада вже під ранок повідомила, що в Дніпрі через попадання ворожого "Шахеда" в багатоповерхівку кількість постраждалих загалом досягла восьми людей. На місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи.