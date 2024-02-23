Нічна атака "Шахедів": у Дніпрі було чути вибухи

Звуки вибухів було чути в районі міста близько 01:16.

Також у місцевих пабліках вказують, що вибухи були у передмісті Дніпра. У мережі висловлюють припущення, що вони пов'язані із роботою систем протиповітряної оборони.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ перед тим попереджали про небезпеку ворожих атак із застосуванням ударних безпілотників.

Зокрема, був зафіксований рух "Шахедів" у напрямку міста Дніпро та області.

""Шахеди" на заході Дніпропетровщини - у напрямку Дніпра. БпЛА на Запоріжжі - у напрямку Дніпропетровщини", - йшлося в оголошенні військових о 00:43.

Додамо, що про повторні вибухи у передмісті Дніпра у місцевих пабліках також повідомили близько 01:36.

Повітряна атака РФ

Нагадаємо, що ввечері у четвер, 22 лютого, була оголошена повітряна тривога центральних та південних областях України через загрозу ударів ракет Х-22 з російських літаків Ту-22м3. Згодом стало відомо, що ворожі літаки запустили ракети у напрямку Одеси. Близько 23:00 в Одесі пролунав вибух.

Додамо, що у Повітряних силах ЗСУ також попереджали про фіксацію ворожих ударних беспілотників "Шахед". Вже після опівночі, 23 лютого, військові розповіли про рух дронів-камікадзе у напрямку східних, а згодом і центральних регіонів, та Дніпропетровської області зокрема.