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Ночная атака "Шахедов": в Днепре были слышны взрывы

Фото: в Днепре прогремели взрывы из-за атаки дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре прогремели взрывы в ночь на пятницу, 23 февраля. В настоящее время в городе и области объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударов дронами-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро".

Звуки взрывов были слышны в районе города около 01:16.

Также в местных пабликах указывают, что взрывы были в пригороде Днепра. В сети высказывают предположение, что они связаны с работой систем противовоздушной обороны.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об опасности вражеских атак с применением ударных беспилотников.

В частности, было зафиксировано движение "Шахедов" в направлении города Днепра и области.

""Шахеды" на западе Днепропетровской области - в направлении Днепра. БпЛА на Запорожье - в направлении Днепропетровщины", - говорилось в объявлении военных в 00:43.

Добавим, что о повторных взрывах в пригороде Днепра в местных пабликах также сообщили около 01:36.

Воздушная атака РФ

Напомним, что вечером в четверг, 22 февраля, была объявлена воздушная тревога центральных и южных областях Украины из-за угрозы ударов ракет Х-22 с российских самолетов Ту-22м3. Впоследствии стало известно, что вражеские самолеты запустили ракеты в направлении Одессы. Около 23:00 в Одессе раздался взрыв.

В Воздушных силах ВСУ также предупреждали о фиксации вражеских ударных беспилотников "Шахед". Уже после полуночи, 23 февраля, военные рассказали о движении дронов-камикадзе в направлении восточных, а впоследствии и центральных регионов и Днепропетровской области в частности.

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Днепропетровская областьВзрывАтака дронов