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Нічна атака "шахедами" на Україну: сили ППО збили 5 повітряних цілей

Фото: сили ППО збили 5 повітряних цілей вночі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі російські окупанти вдались до атаки іранськими дронами "Шахед" по території України. Сили ППО "приземлили" 5 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

Зазначається, що ворог атакував дронами з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

"В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - пише пресслужба.

Частину БпЛА, на жаль, не вдалось перехопити. "Шахеди" влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури в Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

"Попередньо без жертв. Про збитки та ліквідацію наслідків повідомлять місцеві військові адміністрації", - додають Повітряні сили.

Нічна атака "Шахедів"

Вночі, близько о 01:50, Україною почала ширитись повітряна тривога. В Повітряних силах одразу попередили про можливість атак ворожих дронів-камікадзе. Зокрема керівник офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу та не знімати роботу ППО.

Як написав голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, вночі ворог поцілив безпілотниками по Кривому Рогу. Внаслідок удару по підприємству виникли дві пожежі. Також постраждав цивільний.

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