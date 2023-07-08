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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, повідомляють про атаку "Шахедів"

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Субота 08 липня 2023 01:50
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, повідомляють про атаку "Шахедів" Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджають про можливість атак ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, повідомляють про атаку &quot;Шахедів&quot;В офісі президента України попередили не ігнорувати тривоги

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

"Тривогу не ігноруємо. Роботу ППО теж не знімаємо", - зазначив він.

Ракетна атака 6 липня

Остання ракетна атака окупантів територією України сталася вночі 6 липня. Росія атакувала Львів ракетами "Калібр", вони потрапили до житлової багатоповерхівки.

Наразі відомо про 10 загиблих. Спочатку повідомлялося про 4 загиблих, пізніше кількість жертв суттєво зросла. У місті виявилася знеструмленою одна з підстанцій, через що 150 абонентів залишилися без світла.

Все, що відомо про нічну атаку РФ на Львів, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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