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Ночная атака "шахедами" на Украину: силы ПВО сбили 5 воздушных целей

Фото: силы ПВО сбили 5 воздушных целей ночью (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью российские оккупанты прибегли к атаке иранскими дронами "Шахед" по территории Украины. Силы ПВО "приземлили" 5 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины.

Отмечается, что враг атаковал дронами с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

"В результате боевой работы подразделениями ПВО Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - пишет пресс-служба.

Часть БпЛА, к сожалению, не удалось перехватить. "Шахеды" попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.

"Предварительно без жертв. Об убытках и ликвидации последствий сообщат местные военные администрации", - добавляют Воздушные силы.

Ночная атака "Шахедов"

Ночью, около 01:50, Украиной начала распространяться воздушная тревога. В Воздушных силах сразу предупредили о возможности атак вражеских дронов-камикадзе. В частности, руководитель офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу и не снимать работу ПВО.

Как написал глава Днепропетровской области Сергей Лысак, ночью враг попал беспилотниками по Кривому Рогу. В результате удара по предприятию возникли два пожара. Также пострадал гражданский.

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