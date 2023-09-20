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Нічна атака "шахедами": ППО знищила 17 цілей

Фото: ППО збила 17 "шахедів" з 24 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 20 вересня росіяни атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе типу Shahed - ППО збила 17 цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що ворог випустив по території України 24 БПЛА ударного типу.

"З них 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється”, - йдеться у повідомленні.

Нічна атака 20 вереся

В ніч на 20 вересня росіяни запустили кілька груп баражуючих боєприпасів типу Shshed по території України. Запуски ворог здійснював з Курської та Бєлгородської областей РФ.

В Повітряних силах ЗСУ попереджали, що ворожі групи дронів-камікадзе можуть змінювати маршрути, тож тривога була оголошена у багатьох областях України. Також у мережі писали про роботу протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Пізніше стало відомо, що однією з цілей ворога стала Полтавська область. В ОВА пообіцяли надати інформацію щодо наслідків пізніше.

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