Ночная атака "шахедами": ПВО уничтожила 17 целей

Отмечается, что враг выпустил по территории Украины 24 БПЛА ударного типа.

"Из них 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", - говорится в сообщении.

Ночная атака 20 сентября

В ночь на 20 сентября россияне запустили несколько групп баражирующих боеприпасов типа Shshed по территории Украины. Запуски враг осуществлял из Курской и Белгородской областей РФ.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что вражеские группы дронов-камикадзе могут менять маршруты, поэтому тревога была объявлена во многих областях Украины. Также в сети писали о работе противовоздушной обороны по враждебным целям.

Позже стало известно, что одной из целей неприятеля стала Полтавская область. В ОВА пообещали предоставить информацию о последствиях позже.

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