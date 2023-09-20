RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная атака "шахедами": ПВО уничтожила 17 целей

Фото: ПВО сбила 17 "шахедов" из 24 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 20 сентября россияне атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе типа Shahed - ПВО сбила 17 целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что враг выпустил по территории Украины 24 БПЛА ударного типа.

"Из них 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", - говорится в сообщении.

Ночная атака 20 сентября

В ночь на 20 сентября россияне запустили несколько групп баражирующих боеприпасов типа Shshed по территории Украины. Запуски враг осуществлял из Курской и Белгородской областей РФ.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что вражеские группы дронов-камикадзе могут менять маршруты, поэтому тревога была объявлена во многих областях Украины. Также в сети писали о работе противовоздушной обороны по враждебным целям.

Позже стало известно, что одной из целей неприятеля стала Полтавская область. В ОВА пообещали предоставить информацию о последствиях позже.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониПВОВойна России против Украины